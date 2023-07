Ny versjon av Snøhvit kritiseres for å erstatte de syv dvergene med magiske skapninger av ulik størrelse og kjønn.

HQ

Nyinnspillingene av de klassiske Disney-filmene har innbrakt musen enorme summer, så det er ikke overraskende at de fortsetter i samme spor. Den neste i rekken er, som noen av dere kanskje vet, Snøhvit, en produksjon som tidlig ble kritisert og nå, etter at noen bilder ble lekket på nettet, har fått verbal juling av diverse kritikere og aviser.

Bilder fra innspillingen som fant sted i England, nærmere bestemt Bedforshire, viser de syv dvergene og Snøhvit på vei gjennom et jorde. Men det mange raskt innså, var at bare én av de sju personene var kortvokst. Resten er en blanding av alle høyder, bredder, hudfarger og kjønn - stikk i strid med historien i det klassiske eventyret, og reaksjonene på nettet har ikke latt vente på seg.

Brukere på blant annet Twitter har nå gitt filmen tilnavnet "Snow white and the seven diversity hires", mens andre skriver: "Ser ut til at The Woke ikke har så mye til overs for dverger. Og... de har en jentedverg nå".

Men endringene stopper ikke med rollebesetningen, det har også blitt avslørt at filmen ikke kommer til å inneholde en prins som kommer Snøhvit til unnsetning. I stedet vil filmen fokusere på hans drømmer om å bli en sterk leder.

Tidligere har Game of Thrones-kjendisen Peter Dinklage, som vi alle vet er en kortvokst mann selv, også kritisert Snøhvit-filmen, og skuespilleren kommenterte dette:

"Dere er progressive på én måte, men så lager dere fortsatt den jævla tilbakestående historien om sju dverger som bor sammen i en hule. Hva i helvete driver du med? Har jeg ikke gjort noe for å fremme saken fra talerstolen min? Jeg er visst ikke høylytt nok."

Disney har åpent innrømmet at de valgte en annen tilnærming til Brødrene Grimms eventyr og rådførte seg med kortvokste personer for å finne frem til syv figurer i stedet for syv dverger.

Live-action-versjonen av Snøhvit får premiere i mars neste år, hvis alt går etter planen.

