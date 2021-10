HQ

Utvikleren Polyphony Digital har smått begynt å hype opp Gran Turismo 7, som offisielt lanseres den 4. mars.

De har utgitt en rekke videoer, og i en av disse forteller seriens skaper, Kazunori Yamauchi, at det er over 400 biler i spillet. Se videoen nedenfor.

"There are over 400 cars in the game. And many of the most fascinating cars from motoring history are included in GT7."

Dessuten har han kalt spillet en slags kulminasjon av alt det Gran Turismo har vært frem til i dag.