Ny video forteller om mer enn 100 avlyste GameCube-spill

Innen Nintendo disket opp med deres ytterst populære Wii-konsoll hadde de noen år i forveien som kjent utgitt den lille kubeformede Nintendo GameCube. Tross sin form og stil hadde maskinen det vanskelig med å følge med Sonys PlayStation 2, som ble lansert noenlunde samtidig, og det er sannsynligvis blant annet på grunn av de relativt få titlene som var å finne på GameCube i motsetning til PlayStation 2. Men den opprinnelige planen var også at GameCuben i sin tid skulle ha mottatt mange flere spill enn den fikk.

En ny video fra DidYouKnowGaming forteller at det var mer enn 100 planlagte GameCube-spill, som etter hvert ble avlyst av forskjellige årsaker. Og her er det altså snakk om store IP'er. h\Hele fire Kirby-spill, som vel å merke var under utvikling, ble droppet. En etterfølger til både Diddy Kong Racing og Conker's Bad Fur Day ble også avblåst, og det samme skjedde med et nytt Star Fox-spill.

Du kan se hele videoen via denne lenken.