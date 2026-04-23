Ny video setter søkelyset på Echo Generation 2s karakterer i forkant av lanseringen i slutten av mai

HQ

Om litt over en måned vil utvikleren Cococumber være tilbake for å levere oppfølgeren til Echo Generation, da den ganske enkelt tittelen Echo Generation 2 vil ankomme på PC og Xbox Series X / S (pluss som en dag en inkludering på Xbox Game Pass) 27. mai.

Med dette i bakhodet, som en del av Second Wind Showcase, har utvikleren delt et nytt blikk på Echo Generation 2, alt i form av en ny trailer som fremhever mange av karakterene som vil bli omtalt i den turbaserte RPG-oppfølgeren.

Fra hovedpersonen Jack til den rampete skapningen Builder, alt til vandrende eksil Annata Z, dusørjeger Noliva, psykisk tenåring Sister M og den søte følgesvennen Strix, hver av disse karakterene er fokusert på i større dybde, og skisserer hvorfor du bør sjekke ut spillet om noen uker.

Ta en titt på traileren nedenfor, og forvent mer informasjon fra Echo Generation 2 etter hvert som den nært forestående lanseringen nærmer seg.