Ny video setter søkelyset på Echo Generation 2s karakterer i forkant av lanseringen i slutten av mai
Det turbaserte RPG vil lande på PC og Xbox, pluss som en Game Pass dag en inkludering, om rundt en måneds tid.
Om litt over en måned vil utvikleren Cococumber være tilbake for å levere oppfølgeren til Echo Generation, da den ganske enkelt tittelen Echo Generation 2 vil ankomme på PC og Xbox Series X / S (pluss som en dag en inkludering på Xbox Game Pass) 27. mai.
Med dette i bakhodet, som en del av Second Wind Showcase, har utvikleren delt et nytt blikk på Echo Generation 2, alt i form av en ny trailer som fremhever mange av karakterene som vil bli omtalt i den turbaserte RPG-oppfølgeren.
Fra hovedpersonen Jack til den rampete skapningen Builder, alt til vandrende eksil Annata Z, dusørjeger Noliva, psykisk tenåring Sister M og den søte følgesvennen Strix, hver av disse karakterene er fokusert på i større dybde, og skisserer hvorfor du bør sjekke ut spillet om noen uker.
Ta en titt på traileren nedenfor, og forvent mer informasjon fra Echo Generation 2 etter hvert som den nært forestående lanseringen nærmer seg.