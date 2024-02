Ny Xbox skal annonseres i høst

HQ

Hovedfokuset i ukens Official Xbox Podcast var at 4 Xbox-spill skal komme til PlayStation og Nintendo Switch, men som lovet snakket Microsoft også litt om fremtiden for konsollen. Ikke at vi fikk konkrete detaljer.

For Sarah Bond sa følgende om fremtidig maskinvare fra Xbox:

"Vi har mer på gang. Det er noe spennende maskinvare som skal slippes vi skal dele mer om i høst. Vi er også investert i veikartet for neste generasjon. Det vi virkelig er mest fokusert på der er å levere det største teknologiske hoppet du noen gang har sett i en maskinvaregenerasjon, noe som gjør det bedre for spillere og bedre for skapere og deres visjon for hva de lager."

Hva er det Bond sier skal avsløres i høst? Kanskje det er den den håndholdte Xbox-en troverdige rykter har sirkulert om? Eller så kan det være en oppgradert Xbox Series-konsoll FTC-dokumentene avslørte Microsoft i alle fall planla for noen år siden. På toppen av dette har Xbox altså store planer for neste generasjon av konsoller, så vi har en spennende tid i møte.