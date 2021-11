Nyansatt Blizzard-sjef slutter også

HQ

I august måtte den daværende Blizzard-presidenten J. Allen Brack bukke under for presset etter massiv kritikk og fratre sin stilling med umiddelbar virkning. Siden den gang har Jen Oneal og Mike Ybarra delt på lederansvaret for gigantselskapet, men det varte sannelig ikke lenge.

Jen Oneal forteller at også hun forlater Activision Blizzard når vi går inn i 2022, og derfor overlater president-tittelen til kun Ybarra. En av grunnene til avgjørelsen hennes er et ønske om å "gjøre mer for at spill og mangfold skal gå enda bedre sammen, og forhåpentligvis få en mer vidstrakt innvirkning på industrien som vil gagne Blizzard (og andre studioer) også."

Akkurat hva dette betyr vet hun visstnok ikke selv enda, men bare ved å slutte utgjør hun en stor forskjell. Som en takk til Oneal har nemlig Activision Blizzard gått med på å gi et stipend på over 8,5 millioner kroner til Women in Games International for å finansiere ferdighetsbyggende og mentorfokuserte programmer.