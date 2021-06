Nydelige LEGO Builder's Journey kommer til Switch

Danske Light Brick Studio utga i 2019 deres debutspill LEGO Builder's Journey, som er en meget annerledes opplevelse enn de normale LEGO-spillene. Builder's Journey er nemlig et puzzle-spill, med Monument Valley som åpenbar inspirasjonskilde, og det ble utgitt eksklusivt til Apple Arcade.

Men snart får også Switch-spillere muligheten til å bryne seg på det nydelige spillet, da det er blitt listet på Nintendos eShop.

Der står det at spillet skal komme den 22. juni, og det vil koste 200kr.

Det lyder kanskje som en litt stiv pris for et mobilspill, men det vant Mobile Game of the Year ved den prestisjefylte Golden Joystick Awards, så kvaliteten er høy.