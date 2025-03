Nye Achievements for Palworld avslører at nytt innhold er på vei

HQ

Vi vet ikke nøyaktig hva Pocketpair har planlagt for Palworld, men det ser ut til at vi kan se frem til mye nytt innhold i nær fremtid. TrueAchievements påpeker at spillets skapere forbereder et helt lass med nye Achievements for eventyret.

Totalt er det 11 Achievements som refererer til slike ting som "nye områder" og "Pal Labor Research Projects", noe som tydelig indikerer at nytt innhold er på vei. Forhåpentligvis får vi vite mer snart, men det er i det minste godt å vite at Pocketpair fortsetter å bygge videre på sitt svært populære konsept, som nylig ble avslørt å ha passert 32 millioner spillere.