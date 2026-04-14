Nye Bentley Bentayga i 2028 er ikke en elbil likevel

Som tidligere nevnt tar Bentley en pause i sine elbilplaner, og den neste Bentaygaen er et bevis på det.

I stedet for å bli helelektrisk, vil neste generasjon Bentayga - som kommer i 2028 - komme som en plug-in hybrid med høy ytelse, noe som fører til et bredere skifte i strategien for merket, ifølge Auto Car.

Nytenkningen betyr at Bentley effektivt har skrotet sin tidligere plan om å lansere fem elbiler innen 2030, og i stedet valgt å satse på hybrider, eller ladbare hybridbiler, som en mer fleksibel løsning på tvers av globale markeder.

Det betyr ikke at elbiler er helt uaktuelle. Bentleys første elektriske modell kommer fortsatt snart, men etter det vil utrullingen avta betydelig, og flere elbiler er nå skjøvet ut over 2030.

Bentley har ikke kommentert denne avgjørelsen offentlig.