Nye Bethesda-spill kommer til Xbox Game Pass på lanseringsdagen

Du ser på Annonser

Nylig slapp Microsoft kanskje årets bombe i spillbransjen, for de har nemlig kjøpt Bethesda, og dermed sitter de på rettighetene til gigantiske spillserier som Doom, Fallout og The Elder Scrolls. Microsoft sier selv at de vil slippe alle spill til Xbox og PC, og at de vil vurdere andre plattformer ved siden av dette. Nå vet vi at de vil bruke spillene til å gjøre Xbox Game Pass enda bedre også.

I et innlegg på Xbox Wire forteller Phil Spencer at Game Pass-brukere kan se frem til at Bethesda-titler inntar tjenesten med en gang de lanseres.

Det gjelder også blant annet spill som Starfield og The Elder Scrolls VI, så vi er spent på å se hvor mye tjenesten vokser som følge av dette.