Nye bilder fra Zack Snyders sci-fi-film Rebel Moon vist frem

Dune: Part 2 er ikke det eneste dystre sci-fi-eposet som slippes i år: Filmskaperen Zack Snyder har et nytt romeventyr i vente på Netflix når julen kommer, og etter en lang periode med veldig lite nytt om den har vi endelig fått en drøss med godsaker for Rebel Moon.

Filmen, som startet som en Star Wars-pitch før den ble en mørk Netflix-eksklusivfilm,har nå virkelig startet markedsføringstoget ved å gi oss et sammendrag av historien, en drøss med bilder og Snyders tanker i Vanity Fair).

Synopsis:

"Når en fredelig koloni i utkanten av en galakse trues av hærene til en tyrannisk hersker blir Kora (Sofia Boutella), en mystisk fremmed som bor blant landsbyboerne, deres beste håp for å overleve. Kora får i oppgave å finne trente krigere som vil forene seg med henne i en umulig kamp mot moderverdenen, og samler en liten gruppe krigere - outsidere, opprørere, bønder og foreldreløse krigsbarn fra forskjellige verdener som deler et felles behov for forløsning og hevn. Mens skyggen av et helt rike hviler over den mest usannsynlige av måner, utkjempes en kamp om en galakses skjebne, og i prosessen dannes en ny hær av helter."

Rebel Moon har premiere på Netflix 22. desember.