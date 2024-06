Nye Delta Force har en kampanje inspirert av Black Hawk Down

HQ

Den klassiske spillserien Delta Force kom tilbake i fjor, og under kveldens Summer Game Fest ble det nok en gang flere bevegelige bilder da Delta Force: Hawk Ops entret rampelyset.

Det var nok en gang fokus på taktisk spilling der strategiske avgjørelser ble ispedd actionfylte øyeblikk, og grafikken lot lite å ønske (spesielt med tanke på at spillet vil være gratis å spille) med fancy lyseffekter og vellagede modeller.

I tillegg til flerspillermodusen Extraction fikk vi også en første titt på spillets kampanjemodus, et eventyr inspirert av Ridley Scotts filmklassiker Black Hawk Down fra 2001, der vi fikk følge en enhet soldater under slaget om Mogadishu. Vi har ikke en fullverdig utgivelsesdato for Delta Force: Hawk Ops på dette tidspunktet, men tittelen skal gjennomgå en global alfatest i juli der spillere kan prøve ut deler av opplevelsen.

