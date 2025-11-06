Nye detaljer avslørt om EAs kansellerte Dante's Inferno oppfølger

Viscerals Dante's Inferno føltes som et spill som absolutt hadde seriepotensial. På en måte var det Dark Souls før Dark Souls, blandet med mye God of War-godhet. Siden lanseringen og EAs nedleggelse har spillet hatt en kultskare, som frem til nå bare har kunnet spekulere i hva det kunne ha vært.

HQ

IGN har fått tak i et hele 240-siders manus for Dante's Inferno 2: Purgatorio, som ble skrevet av Assassin's Creed 2-medforfatter Joshua Rubin sammen med konseptkunst, spilldetaljer og mer. Kampen mellom himmel og helvete ville ha vokst hardere i oppfølgeren, med Dante venturing til nye steder som Edens hage, Mount Purgatory, og flere lag av helvete.

Det ville også ha hatt en annen tilnærming til fortellingen, og blandet Den guddommelige komedie med Paradise Lost og den mer nøytrale fremstillingen av Lucifer. Spillet ville også ha hatt en annen spillfilosofi, som en Visceral-ansatt sa: "På den tiden vi jobbet med det andre [spillet], hadde Uncharted 2 stor innflytelse på singleplayer-spill: mellomsekvenser og quick time events ble erstattet med skriptede spillsekvenser der spilleren har full kontroll over karakteren."

Spillet var ment å være et så stort sprang at det kunne sammenlignes med sprangene mellom Assassin's Creed 1 og 2, eller God of War og rebooten fra 2018, for å ta et nyere eksempel. Dette kommer bare til å få fansen til å ønske seg et spill de aldri vil få, men det kan inspirere til et nytt episk narrativt eventyr mellom himmel og helvete et sted på veien.