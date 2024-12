Nye detaljer og gameplay fra Menace før lansering i 2025

HQ

For andre år på rad topper den tekniske turbaserte strategitittelen Menace nok en gang listen over de mest etterlengtede spillene på PC Gaming Show, men det blir det siste. Ifølge Overhype Studios og utgiveren Hooded Horse vil Menace endelig se dagens lys i 2025. Vinduet er veldig bredt, men når vi er i ferd med å starte det nye året, forstår vi at ventetiden allerede er et spørsmål om å finne en komfortabel plass i utgivelseskalenderen.

I tillegg til kunngjøringen om utgivelsesvinduet, har Menace delt en ny gameplay-trailer for å se hvordan de forskjellige enhetene vil oppføre seg og hvordan de vil se ut neste år i tidlig tilgang. Sjekk det ut nedenfor.