Nye detaljer om Bradley the Badger, "et kjærlighetsbrev til spill, sjangre og utviklere"

Selv om det ble avslørt under The Game Awards' åpningsakt for en måned siden, ble Bradley the Badger umiddelbart en fan-favoritt under showet, med sin karakteristiske humor som gir et nikk til både spillere og utviklere. Vi i Gamereactor ønsket å lære mer om spillet rett etter showet, men med julen så nær, var det ikke før denne uken at vi endelig fikk sjansen og gleden av å snakke med medregissørene fra studioet Day 4 Night.

"Det er en kjærlighetshistorie til selve bransjen", forklarer Christian Cantamessa om spillets setting i videointervjuet vårt nedenfor. "Til den kreative prosessen, til hva det betyr å skape noe og legge det ut der ute, hva det gjør med deg ... Det er også litt selvbiografisk, om du vil, om de tingene som har skjedd med meg og Davide [Soliani] i løpet av vår mer enn 20 år lange karriere."

"Jeg vil si at uansett hva hindringene dine er, blir de noen ganger veldig gode minner", legger Soliani til om det mer personlige selvbiografiske aspektet.

"Vi lager dette spillet som et kjærlighetsbrev fra oss, både til spillene vi elsker å spille og sjangrene som vi synes er store, viktige og meningsfulle i bransjen, men også til menneskene som lager spillene."

I avsløringstraileren så vi Bradley hjemme (sjekk ut hvordan det tilsynelatende vil være tittelskjermen/hovedmenyen i de nye skjermbildene nedenfor) og hvordan hans Dreamwoods-land, som også gir navn til den fiktive utvikleren i spillet, deretter blir til Badgerborne (et nikk til Bloodborne), Cyberborne (Cyberpunk 2077) og The Last Badger (The Last of Us). Så vi lurte på om dette er en tidlig versjon av en verden som ikke er helt ferdig, og at spillerne må fikse den.

"Vel, vi vil helt klart ikke fortelle deg for mye om historien på dette tidspunktet", forklarer Cantamessa, "og vi vil virkelig at spillerne skal oppdage historien selv, men du er ikke langt unna det som skjer her. Ja, det er helt klart en kollisjon mellom noen forskjellige uferdige spillverdener her, og jeg lover at alt vil gi mening når folk først spiller spillet".

Evner i Bradley the Badger er inspirert av utviklingsverktøy, systemiske og ikke knyttet til spesifikke nivåer

Så da ville vi også vite mer om de nye, spillendrende mekanikkene som vises i traileren når grevlingen får en magisk kontroller (lod, copy, transfer, scale, liquify, volumify, gravity, magnet, control), og om de er knyttet til de ulike spillverdenene som det refereres til i det fulle eventyret.

"Vi vil at alle mekanikkene vi har funnet opp, skal være balanserte", påpeker Soliani. "Og vi vil forsikre oss om at spillerne har glede av dem i det scenariet de befinner seg i. Men det er veldig vanskelig å fortelle deg akkurat nå på hvilken måte vi gradvis kommer til å gi disse mekanikkene til slutt til spilleren. Det som er viktig å si er at spillet vi har i tankene er helt systemisk, så når spillerne først har makten, vil de kunne bruke den med full handlefrihet, og det er ikke slik at du må gjøre den lille biten med nivådesign, og så kan du ikke bruke den lenger."

"Alle kreftene er inspirert av ting som spillutviklere kan gjøre", legger Cantamessa til som en erting. "De er veldig morsomme. Vi valgte selvsagt ikke de kjedeligste, du vet, 'signer en taushetserklæring'; vi valgte ting som vi trodde også ville være veldig morsomme i et slags sandkassespill med fri form."

Til slutt understreket begge medregissørene at de, til tross for den første avsløringen, er mer inspirert av sjangre enn av spesifikke videospill eller serier.

"Så vi er inspirert av middelalderske steder. Vi er inspirert av zombie-apokalypser", sier Soliani. "Og det vil helt sikkert være enda mer som spillerne må oppdage. Men det er først og fremst sjangeren vi ønsker å skildre, for når alt kommer til alt er verden full av vakre videospill."

Hvis du vil vite hvordan prosjektet ble født ut av en bursdagsspøk, eller hvordan utviklerne likte live-reaksjonen på avsløringen i desember, sammen med noen andre godbiter, kan du spille av hele intervjuet ovenfor, som er fullstendig tekstet til ditt lokale språk.

Bradley the Badger har så langt blitt annonsert for PC, med et TBA-utgivelsesvindu. Når det gjelder Day 4 Night-studioet, "er vi 25 personer i dag, med planer om å vokse litt mer samtidig som vi holder oss små, smidige og fokuserte", ifølge Cantamessa.

Bradley the Badger offisielle skjermbilder