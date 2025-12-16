Nye detaljer om Hondas retur til Formel 1 med Aston Martin

HQ

Aston Martin ønsker å legge bak seg år med irrelevans i Formel 1 og håper at 2026 vil bli et flott år, og regner med talentet til veteranen Fernando Alonso, ekspertisen til ingeniøren Adrian Newey (nylig forfremmet til teamsjef) og de nye kraftmotorene som Honda vil utvikle eksklusivt for dem.

Det japanske selskapet pleide å jobbe med Red Bull, og leverte motorene til Max Verstappens vinnerbiler, men kunngjorde at de sakte ville trekke seg fra Formel 1 for å fokusere på karbonnøytrale teknologier, og partnerskapet deres ble avsluttet i 2025. Senere inngikk de imidlertid en avtale med Aston Martin om å jobbe med motorer i henhold til det nye regelverket i sporten, med biler som bruker 50 % forbrenning og 50 % elektrisk kraft, en av de største endringene i Formel 1-historien. Den fulle avsløringen av kraftenheten vil bli gjort i Tokyo 20. januar 2026.

"På dette arrangementet vil vi dele ambisjonene til Honda og Aston Martin Aramco Formula One Team når vi tar på oss utfordringen med å konkurrere i F1, motorsportens høydepunkt. Vi vil også forklare det nye reglementet og avsløre vår nye kraftenhet for den kommende sesongen", sa Honda. "2026 markerer starten på Hondas nye æra i F1, etter å ha deltatt første gang i 1964. Siden den gang har Honda etablert seg som en av de mest suksessrike motorprodusentene i sportens historie."

Koji Watanabe, Hondas president, sa at dette er et langsiktig samarbeid, og at de har "potensialet til å lykkes i F1, ikke bare i 2026, men også i '27, '28 og utover. Vi står foran noe veldig spesielt".

