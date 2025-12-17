Nye detaljer om hvordan Rob Reiner og hans kone ble funnet døde

HQ

Ny informasjon har dukket opp om funnet av filmskaperen Rob Reiner og hans kone, fotografen Michele Singer Reiner, som ble funnet døde i sitt hjem i Los Angeles søndag.

Ifølge New York Times var det en massasjeterapeut som først slo alarm etter at hun ikke fikk tilgang til huset i forbindelse med en planlagt avtale. Terapeuten kontaktet parets datter, Romy Reiner, som bor i nærheten.

Romy gikk inn i huset og fant liket av faren, og flyktet deretter i nød, uvitende om at morens lik også befant seg der inne. En romkamerat som var sammen med henne, ringte 911, og nødetatene fant senere Michele Singer Reiner.

Om Nick Reiner, 32 år

Parets sønn, Nick Reiner, 32, er siktet for to tilfeller av overlagt drap og bruk av kniv, og sitter varetektsfengslet uten kausjon.

En kilde nær familien bestred tidligere rapporter om at Rob og Michele Reiner hadde kranglet med sønnen på en fest kvelden før de døde, og sa at påstandene om en opphetet konfrontasjon var unøyaktige. Kilden sa også at familien var vant til å håndtere Nicks problemer sammen.

Myndighetene har ennå ikke fastslått det nøyaktige dødstidspunktet. Nick Reiner ble arrestert søndag kveld og forventes å møte i retten senere denne uken etter en forsinkelse på grunn av medisinsk klarering.