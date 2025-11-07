Nye detaljer om Topurias mulige retur i begynnelsen av 2026: UFC har angivelig fastsatt dato og sted

HQ

Ifølge MMA-journalisten Nolan King (via Eurosport) har UFC bedt om tillatelse til å avholde et arrangement i T-Mobile Arena i Las Vegas 24. januar, som sannsynligvis vil fungere som UFC 324, det første store nummererte arrangementet i kampanjens nye TV-avtale med Paramount i USA.

Det valgte stedet er ikke tilfeldig. T-Mobile Arena har allerede vært vitne til tre av Topurias største prestasjoner: knockoutseieren over Damon Jackson, submission-seieren mot Bryce Mitchell på UFC 282, og den fantastiske knockouten av Charles Oliveira på UFC 317, der han ble dobbel mester.

Dana White vil at Topuria skal være hovedattraksjonen på kortet

For dette første store arrangementet i 2026 har Dana White uttrykt ønske om at Ilia Topuria skal være hovedattraksjonen på kortet, noe som vil markere den spansk-georgiske mesterens første tittelforsvar. "Det er en mulighet", sa White tidligere i år, og med disse nye rapportene virker den muligheten nå nærmere virkeligheten.

Når det gjelder hans neste motstander, er bildet fortsatt uklart. Paddy Pimblett fortsetter å øke i popularitet, og hans historie med Topuria kan rettferdiggjøre en tittelkamp, mens Justin Gaethje og Arman Tsarukyan også er potensielle utfordrere. Uansett hvem som står overfor ham, ser Topuria ut til å være klar til å skrive historie nok en gang i det som raskt er i ferd med å bli hans favorittscene: Las Vegas' T-Mobile Arena.