Nye dommerregler kunngjort for fotball-VM: Målvakter som simulerer skader og frispark før frispark

VM i fotball 2026 vil inneholde et stort antall regelendringer for dommere, som har blitt studert og godkjent i løpet av de siste månedene, og som ble bekreftet av FIFAs dommersjef Pierluigi Collina søndag. Den siste av disse reglene tillater bruk av Video Assistant Referee (VAR) for klare forseelser begått av det angripende laget (ikke det forsvarende laget) på hjørnespark eller frispark før ballen er satt i bevegelse.

Hvis VAR finner ut at en forseelse ble begått av en angrepsspiller som hadde direkte innvirkning på et mål, straffespark eller disiplinærtiltak, før ballen ble satt i bevegelse, vil de anbefale dommeren på banen å se gjennom handlingen på monitorene, og det kan resultere i at hjørnesparket eller frisparket tas om igjen.

"Vi synes det er veldig urettferdig at målet blir gitt når forsvarsspilleren er forhindret fra å kunne forsvare seg," forklarer Collina. "En klar, ulovlig blokkering utført av en angriper. Det eneste målet var å hindre forsvarsspilleren i å kunne forsvare seg mot motstanderen."

En annen ny endring er at spillerne ikke får lov til å forlate banen for å gå til det tekniske området for å snakke med trenerne når en keeper er skadet (eller som det ofte skjer, "simulerer" en skade for å gi spillerne tid til å ta en improvisert timeout med treneren).

Under VM (og etter en revisjon, kanskje i andre turneringer) vil spillerne bli tvunget til å bli på banen, selv om spillerne vil ha denne "gratis" timeouten med to obligatoriske drikkepauser i hver kamp, to i hver omgang.

Andre endringer som tidligere er rapportert, inkluderer sanksjoner (røde kort) når en spiller holder seg for munnen, nedtelling for innbytter (10 sekunder for spillerne til å forlate banen ved nærmeste punkt, fem sekunder for innkast eller målspark), og utvidelse av VARs rettigheter til å vurdere hjørnespark og andre gule kort.