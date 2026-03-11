Nye dronehendelser nær flyplassen i Dubai forsterker forstyrrelsene i luftfarten

HQ

Dronehendelser nær Dubai internasjonale lufthavn har bidratt til økende forstyrrelser i luftfarten i Gulfen etter hvert som krigen som involverer Iran, går inn i sin andre uke. Myndighetene i De forente arabiske emirater bekreftet at to droner falt ned i nærheten av flyplassen for bare noen timer siden, selv om flyvningene fortsatte å gå.

Hendelsen kommer samtidig som store deler av luftrommet i Midtøsten står overfor stengninger eller restriksjoner på grunn av rakett- og dronetrusler knyttet til konflikten. Flyselskapene har avlyst eller omdirigert tusenvis av flyvninger, noe som påvirker store flyselskaper som Emirates og Etihad Airways, mens regionale knutepunkter sliter med å opprettholde rutetidene.

Myndighetene sier at situasjonen har skapt den mest alvorlige forstyrrelsen i luftfartssektoren siden pandemien. Flyplasser over hele Gulfen er fortsatt viktige transittpunkter for langdistansereiser, og krisen har også ført til høyere priser på flydrivstoff ettersom spenningene påvirker de viktigste oljetransportrutene.

Siden konflikten startet, har FlightRadar24 vært opptatt med å spore mange av disse hendelsene: