Nye e-poster tyder på at Trump kjente til Jeffrey Epsteins sexhandelsvirksomhet

Nyutgitte e-poster ser ut til å vise at Donald Trump var klar over Jeffrey Epsteins sexhandelsaktiviteter, ifølge dokumenter som ble offentliggjort onsdag av demokrater i kontrollkomiteen i Representantenes hus.

I en melding fra 2011 til Ghislaine Maxwell skrev Epstein at Trump " tilbrakte timer hjemme hos meg" med et av ofrene hans og " selvfølgelig visste han om jentene." E-postene er en del av en bunke som Demokratene mener bør tvinge Det hvite hus til å frigi Epstein-filene.

Presset øker på Det hvite hus

En annen e-post sendt til Trump-biografen Michael Wolff samme år antyder at Trump ba Epstein om å trekke seg fra Mar-a-Lago, selv om Epstein svarte at han " aldri var medlem noensinne" og hevdet at Trump visste om aktivitetene hans.

Demokratene har beskyldt Trump-administrasjonen for å holde tilbake dokumenter knyttet til saken. Nå reiser de nye avsløringene skarpe spørsmål om hva mer Det hvite hus skjuler, og hva slags forhold presidenten har til Epstein.