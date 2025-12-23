Nye Epstein-dokumenter avslører flere referanser til Trump, inkludert privatflytur med en ikke navngitt 20-åring

HQ

En ny bunke dokumenter fra det amerikanske justisdepartementet inneholder betydelig flere referanser til Donald Trump enn tidligere avsløringer knyttet til Jeffrey Epstein, inkludert påstander om at presidenten fløy med Epsteins privatjet på 1990-tallet.

Donald Trump

Filene inkluderer en intern e-post fra en amerikansk senioradvokat som sier at Trump dukket opp som passasjer på minst åtte Epstein-flyvninger mellom 1993 og 1996. På en av flyvningene skal det kun ha stått oppført Epstein, Trump og en ikke navngitt 20 år gammel kvinne. Det er ingen indikasjoner på at kvinnen var offer for noen forbrytelse, og det at hun er inkludert i dokumentene, innebærer ikke at hun har gjort noe galt.

E-posten antyder også at Trump ved flere anledninger reiste med personer som kunne ha vært potensielle vitner i saken mot Epsteins medarbeider, Ghislaine Maxwell. Andre passasjerer som var oppført på forskjellige flyvninger, inkluderte Trumps tidligere kone Marla Maples og hans barn Tiffany og Eric.

Prins Andrew

De nylig frigitte filene inneholder også flere referanser til Andrew Mountbatten-Windsor, tidligere prins Andrew, inkludert e-poster utvekslet med Maxwell. I likhet med Trump inneholder dokumentene ingen påstander om kriminell atferd.

Offentliggjøringen kommer etter et økende press på justisdepartementet etter at det utsatte offentliggjøringen til tross for et lovpålagt krav om å offentliggjøre dokumentene. Trump, som under valgkampen lovet å offentliggjøre Epstein-dokumentene, har gjentatte ganger benektet enhver innblanding i Epsteins forbrytelser og sier at han kuttet båndene til ham flere år før han ble arrestert.