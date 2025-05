Nye F-35B Lightning-fly styrker Storbritannias luftkampstyrke

HQ

Siste nytt om Storbritannia . Vi vet nå at Royal Air Force har tatt imot to nye F-35B Lightning-fly til RAF Marham, noe som markerer nok et skritt i Storbritannias langsiktige plan om å modernisere sine kampflykapasiteter.

Flyene, som leveres fra Lockheed Martins anlegg i Fort Worth med flystøtte fra en RAF Voyager, styrker både RAFs og Royal Navys hangarskipsoperasjoner, ettersom Storbritannia har som mål å utvide sin Lightning-flåte utover de 48 som allerede er bestilt.