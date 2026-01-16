Nye Ford Mustang Dark Horse SC: Over 500 hestekrefter og en 5,2-liters V8-motor med turbolader

HQ

Mustang er en ikonisk bil som har vært en drøm for både unge og gamle i flere tiår. Ford er klar over berømmelsen og oppmerksomheten denne bilen tiltrekker seg, så de forsøker å overraske oss mer og mer med sine nye modeller. Ford Mustang Dark Horse SC, en videreutvikling av Ford Mustang Dark Horse, kommer i salg til sommeren og er fullastet med premiumfunksjoner.

Blant høydepunktene er den nye 5,2-liters V8-turbomotoren og 7-trinns dobbeltclutchgirkasse. Med mindre effekt enn Mustang GTDs utrolige 815 hestekrefter, men overgår de 500 hestekreftene til den opprinnelige Dark Horse-modellen, anslås det at denne motoren vil levere rundt 700 hestekrefter, men Ford vil ikke kunngjøre den offisielle prisen eller oppgi de fulle spesifikasjonene før om noen måneder. Det vi vet er at den har MagneRide-fjæring for støtdemperne, som inkluderer de nyeste sikkerhetsfunksjonene og den mest avanserte programvaren som er tilgjengelig, noe som gir kjøreassistanse og automatisk kalibrering avhengig av terrengtype.

Blant de andre funksjonene vi kjenner til, er det verdt å nevne at bremsene har et system med seks stempler på forhjulene og fire stempler på bakhjulene. Aerodynamikken på denne modellen er også forbedret med et nytt frontdeksel som har en 65 % større sentral åpning og sideåpninger som er dobbelt så store som på den originale Dark Horse, noe som forbedrer luftstrømmen og bremsekjølingen.

Når det gjelder interiøret, arver den estetikken fra Mustang GTD med et skinnkledd ratt med karbonfiberdetaljer og et utvalg av Recaro skinnseter eller den sporty Dynamic-versjonen.

Vi må vente noen måneder for å finne ut alle detaljene om hva Ford Mustang Dark Horse SC har å tilby, samt den offisielle prisen, som anslås å ligge mellom £66 000 for Dark Horse-modellen og £328 000 for Mustang GTD.

Hvis denne bilen er utenfor budsjettet ditt, kan du alltids ta en titt på den nye Opel Astra og dens Intelli-Lux frontlykter...