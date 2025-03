Nye fotballregler offisielt godkjent: Forhindrer at målvakter kaster bort tid, kameraer på dommerne...

HQ

Fotballen får noen nye regler neste sesong. Det internasjonale fotballforbundets styre (IFAB) holdt et møte 1. mars for å diskutere og godkjenne en rekke endringer i regelboken, som vil tre i kraft 1. juli 2025. Og det er en veldig interessant en av dem, som vil rette seg mot målvakter som faller til bakken for å kaste bort tid.

Ifølge IFAB vil regel 12.2 endres slik at hvis en målvakt holder ballen i bakken i mer enn åtte sekunder (dommeren bruker en visuell nedtelling på fem sekunder), vil dommeren dømme hjørnespark til motstanderlaget. Kort sagt får ikke målvakten lov til å holde ballen i hendene i mer enn åtte sekunder.

Andre endringer er at VAR-dommerne skal annonsere avgjørelsene som tas via høyttalere og forklare hvorfor de ble tatt. Dessuten vil dommerne bruke kroppskameraer, etter vellykkede tester med dommere på grasrotnivå i England, "på grunn av den positive effekten det har på spillernes oppførsel", ettersom det vil hjelpe dommerne med å bevise fornærmende oppførsel eller fornærmelser fra spillere.

Det som ikke vil bli utbredt, er"Wenger-loven": En angrepsspiller vil bare være offside hvis hele kroppen er foran linjen til den siste forsvarsspilleren. Dette vil "fremme offensiv fotball og oppmuntre til målsjanser, samtidig som sportens attraktivitet opprettholdes", mener IFAB. Dette tiltaket, som vil endre offsidetaktikken radikalt, vil bli testet i noen konkurranser for å undersøke om det er gjennomførbart.

Disse reglene vil gjelde fra 1. juli, med unntak av FIFA Club World Cup, som starter 14. juni i år.