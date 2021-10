HQ

Polyphony Digital og Sony slapp i går en ny Gran Turismo 7-video med tittelen "The Starting Line (Behind The Scenes)". Her får vi møte seriens skaper Kazunori Yamauchi som snakker om bilkultur, hva dette betyr for han og hva hans nye spill har å tilby på det området.

Kanskje viktigere er dog at vi får noen ganske imponerende gameplayklipp fra nettopp Gran Turismo 7, som lanseres til PlayStation 4 og 5 den 4. mars neste år. Se alt sammen nedenfor.