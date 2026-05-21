Nye Google Gemini-funksjoner betyr at den kan "se verden" rundt deg i en Volvo EX60

I forbindelse med lanseringen av den splitter nye versjonen av Gemini har Google allerede avduket nye funksjoner og funksjonalitet, spesielt rettet mot bilførere.

For første gang vil Googles Gemini-assistent i den kommende Volvo EX60 få direkte tilgang til bilens eksterne kameraer og tolke verden rundt den i sanntid.

Gjennom en spesiell videopresentasjon på Googles I/O-konferanse, som du kan se nedenfor, kan du se at Gemini kan bruke bilens innebygde kameraer til å observere og analysere omgivelsene.

Under Google I/O-demonstrasjonene identifiserte systemet San Franciscos Transamerica-pyramide, forklarte omgivelsene i nærheten og oversatte gateskilt skrevet på fremmedspråk. Funksjonen gjør EX60 til en rullende versjon av Google Lens, bare dypt integrert i selve kjøretøyet gjennom Android Automotive og Volvos nye AI-fokuserte "HuginCore"-programvarearkitektur. Volvo sier at systemet baserer seg på multimodal AI-forståelse kombinert med innebygd maskinvare fra Qualcomm og Nvidia.

Reaksjonene på nettet har naturlig nok vært ... blandede. Noen brukere er fascinert av ideen om kontekstbevisst AI i biler, mens andre allerede er bekymret for personvern, datainnsamling og overdreven avhengighet av AI-systemer for daglige kjøreoppgaver. En Reddit-kommentator skrev rett ut: "Hvordan deaktiverer jeg det?", mens en annen spøkte med at moderne biler er i ferd med å bli "telefoner på hjul".