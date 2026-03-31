Nye iPhone-rykter inkluderer sammenleggbar fremgang

Apples sammenleggbare iPhone har vært gjenstand for rykter i lang tid, og ifølge nye rykter forventes det nå å være "den mest betydningsfulle overhalingen" av iPhone-designet som Apple noensinne har gjort, som rapportert av Tweak Town.

I Bloomberg uttaler en kjent Apple-innsider Mark Gurman at Apples kommende iPhone Fold er satt til å være det største skiftet i iPhone-design siden smarttelefonens begynnelse. Apple er kjent for å gjøre "store" endringer i iPhone-designet med noen få generasjoner, som iPhone 4, iPhone 6 og iPhone X.

iPhone Fold vil være noe annerledes, siden den vil ha en helt ny formfaktor. Det ser ut til at Apple vil gå med en sammenleggbar design i bokstil: en ytre skjerm parret med en større indre skjerm. Akkurat som på andre sammenleggbare enheter, er iPhone Folds indre skjerm ment for multitasking, som å ha to apper åpne side om side.

iPhone Fold forventes å ha en 5,5-tommers ytre skjerm som brettes ut til en 7,8-tommers intern skjerm. Hengslet er laget av rustfritt stål og en titanlegering. Battericellene ligner de som finnes i iPhone 17, og den har to bakre kameraer, ett frontvendt kamera og en Touch ID-sideknapp.