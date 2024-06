Nye JBL-hodetelefoner kommer nå med Nintendo Switch-smak (og sommer)

HQ

For en måned siden deltok vi på en presentasjon ved innsjøen i Madrid, der vi ikke bare fikk vite alt om JBL by Harmans nyeste Live 3 TWS-ørepropper, men også om deres utvalg av nye Quantum-produkter, selskapets gaming-serie. Vi holdt intervjuet hemmelig til produsenten var klar til å avduke produktene offentlig, og nå er tiden inne.

JBL Quantum 100N på inngangsnivå følger de tidligere 100X og 100P i konsollspesifikk merkevarebygging, og går nå for Nintendo Switch Joy-Cons' gjenkjennelige røde og blå farger i stedet for Xbox' grønne og PlayStations mørkeblå. Dessuten blir den originale Quantum 100 også oppdatert i M2-versjonen med friskere farger og, enda viktigere, kjøligere og mer komfortable puter nå som sommeren er her.

Spill av hele intervjuet med undertekster på ditt lokale språk for også å ta en titt på den kablede Quantum 50, den også oppgraderte Quantum 360 Wireless eller de tre forskjellige Quantum Stream-mikrofonene.

HQ

Men hvis du har mer lyst til å høre på musikk i stedet for å spille i sommer, har vi nettopp anmeldt de svært imponerende JBL Live Beam 3, som ble lansert for bare noen dager siden som en del av den nylig lanserte Buds/Beam/Flex Live 3 TWS-serien. Du kan også lære mer om dem i det følgende intervjuet med Harmans egen Mikael Herje :