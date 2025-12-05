Nye kamper bryter ut i Øst-Kongo timer etter Trumps fredsavtale

HQ

Nye sammenstøt brøt ut i den østlige delen av Den demokratiske republikken Kongo fredag, mindre enn ett døgn etter at USAs president Donald Trump tok imot Kongos Felix Tshisekedi og Rwandas Paul Kagame i Washington for å formalisere nye fredsløfter.

De rwandastøttede AFC/M23-opprørerne (som ikke er en del av Washington-avtalen) beskyldte regjeringsallierte styrker for å ha iverksatt omfattende angrep. Kongos hær sa på sin side at kampene fortsatte i deler av Sør-Kivu, og hevdet at rwandiske styrker utførte bombardementer.

Videoer som ble delt på nettet, viste familier på flukt i nærheten av Luvungi, og lokale tjenestemenn rapporterte om ødelagte hjem og sivile tap. Analytikere advarer om at selv om USAs diplomati i en kort periode bremset opptrappingen, er de grunnleggende konfliktene mellom Kongo og Rwanda fortsatt uløste.