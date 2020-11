Nye konseptbilder fra neste Mass Effect

Nylig feiret Bioware N7 Day og bekreftet i den sammenheng at de jobber med neste Mass Effect, i tillegg til en remaster av trilogien. Det virker dog som at det kommer til å ta lang tid før vi ser noe konkret fra spillet, og det eneste vi har nå er noen konsepttegninger.

Bioware selv har allerede gitt oss et bilde som setter en litt annen tone enn vi har vært vant med. Og de tre nye bildene forsterker dette. De kommer fra boken "Bioware: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development", og har blitt lastet opp på Tumblr.

Du kan se bildene nedenfor. Gleder du deg til neste Mass Effect?