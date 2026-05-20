Nye krav til chip nå i kraft når EU strammer inn reglene for identifikasjon av kjæledyr på reise

De nye, strengere reglene for identifikasjon av kjæledyr på reise i EU trådte i kraft for noen uker siden, men vil tre i kraft fullt ut fra 1. januar 2028, i henhold til EUs offisielle rapport (vía Animalshealth og vía MD). I henhold til de nye retningslinjene vil maskoter være forpliktet til å bære en ny mikrobrikke som angir koden til dyrets opprinnelsesland/identifikasjon.

Nye brikker som implanteres i kjæledyr etter den første fristen, må inneholde den obligatoriske koden. Eksisterende brikker vil imidlertid fortsatt være gyldige. Faktisk trenger ikke kjæledyr som allerede har en mikrobrikke før denne datoen, å få en ny implantert, så lenge maskinvaren fortsatt oppfyller identifikasjonskravene, forklarer dokumentet.

Og hva om kjæledyrets chip ikke oppfyller disse kravene? Som varslet må eiere av kjæledyr med eldre eller ikke-standardiserte brikker kanskje ha med seg en kompatibel leser når de reiser. Hvis kjæledyrets mikrobrikke ikke oppfyller ISO-frekvensstandardene, må eieren eller den autoriserte personen ha med seg en enhet som kan lese den under hele reisen utenfor hjemlandet. Når det gjelder tatoveringer, godtas de fortsatt bare hvis de er tydelig leselige og ble påført før 3. juli 2011.

Hvordan påvirker dette dine fremtidige ferieplaner eller planer om å ta imot kjæledyr?