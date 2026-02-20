Nye LEGO Formel 1 og Ferrari sett lekket: Charles Leclerc og Lewis Hamiltons hjelmer

HQ

LEGO fortsetter å imøtekomme samlere og sportsfans med sine voksne sett viet til Formel 1 (som Michael Schumacher-bilen ) eller fotball (med flere sett som slippes før verdensmesterskapet neste år). Formel 1 har vist seg å være en av LEGOs mest vellykkede og spennende linjer, og nye produkter vil komme i fremtiden. I stedet for biler ... hjelmer.

En ny bølge (eller i det minste et par sett) ble utgitt denne uken, og viser store (ikke helt virkelige størrelser, men likevel veldig detaljerte) versjoner av hjelmer fra Ferraris Charles Leclerc (i rødt) og Lewis Hamilton (i gult). Hamiltons gule hjelm vakte ganske opp sikt da den ble avslørt i fjor (forut for en enormt overveldende debutsesong med Ferrari) og er kult å ha dem i LEGO form.

De første (uskarpe) bildene av hjelmene, med en LEGO minifigur, ble lekket på Instagram. Tilsynelatende vil de slippes 1. mai 2026, med en pris på $ 89.99, ifølge tidligere lekkasjer. For den nøyaktige informasjonen må vi vente og se.

LEGO og Formel 1 har også gitt ut flere sett i forskjellige størrelser de siste månedene. Dette settet er en del av LEGO Icons-serien for voksne (det er en 18+ på esken), sammen med Nigel Mansell og Williams FW14B, og Ayrton Senna og McLaren MP4 / 4.