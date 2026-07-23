Nye matchmaking-systemer «inspirert av klassiske spill» kommer til beta-versjonene av « Call of Duty: Black Ops 7 og «Modern Warfare 4

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Et av de mest omtalte og kontroversielle temaene i Call of Duty-verdenen er hvordan matchmaking-systemet egentlig fungerer. I årevis har man brukt et ferdighetsbasert matchmaking-system (SBMM), noe som ofte frustrerer fansen enormt, siden hver eneste flerspillerkamp ender opp med å bli utrolig krevende, og det aldri er noen variasjon mellom kamper på vanskelig, lett og middels vanskelighetsgrad. Dette skyldes at lobbyene dannes ut fra hvordan en spiller presterer i flerspillermatcher, noe som i teorien gir mening, men som i praksis gjør at hver eneste ikke-rangert kamp føles som en anspent og høytstående rangert eller konkurransemessig kamp.

Det er på grunn av dette at fans i årevis har vært høyrøstede og har kjempet for å få fjernet SBMM. Det har vært tilfeller der Activision har lekt med tanken, men det ser ut til at det kommer mer omfattende tiltak for å innføre et alternativt system.

Etter at Black Ops 1 og 2 ble portet til PlayStation 5, har Call of Duty-utvikleren lagt merke til at fansen har satt pris på det mer «klassiske» matchmaking-systemet, og derfor vil de snart innføre noe lignende i sesong 5 av Call of Duty: Black Ops 7 og i beta-helgene til Call of Duty: Modern Warfare 4.

Dette regnes som et «nytt matchmaking-system inspirert av de klassiske spillene», og selv om det er uklart hvordan disse «åpne» spillelistene, som de kalles, vil skille seg fra det faktiske «klassiske» matchmaking-systemet som ble brukt i eldre CoD-spill, virker mange å være fascinert av ideen.

Enkelt sagt må fansen bare prøve den nye modusen og se hvordan den fungerer før de bestemmer seg for om dette bør være fremtiden for matchmaking i Call of Duty eller ikke.