Nye Minecraft -tastaturer gir tastene dine en blokkerende makeover

For å feire Minecraft sitt 15-årsjubileum har PC- og periferimerket Highground lansert en ny kolleksjon av Minecraft-inspirerte tastaturer, musematter og mer.

Tastaturene er det virkelige høydepunktet i kolleksjonen, og gir entusiastene muligheten til å redesigne tastaturet sitt med nye, blokkerte taster eller bare få et helt nytt tastatur. Det finnes flere design å velge mellom, fra et Creeper-inspirert utseende til et mer hjemmekoselig design med Steve og noen dyr som boltrer seg i solskinnet.

Du har også et inventarutseende samt mange design basert på blokker. Dessverre er tastaturet med flest klosser nå utsolgt. Du kan sjekke ut alle designene selv her, men vær oppmerksom på at de har en ganske heftig prislapp, med et minimumsbeløp på 145 dollar for et av disse tastaturene.

