Nye Nintendo gacha-maskiner selger nøkkelringer som fungerer som ekte erstatningsdeler til kontrolleren

Hvis du noen gang har vært i Japan, har du sannsynligvis prøvd deg på en eller et dusin gacha-maskiner. Tiltrekningen av billig plasttatoveringer er rett og slett for sterk for mange samlere av tilfeldig søppel (slik som meg selv, som endte opp med å bruke vekslepengene mine på buff wrestler-dyr). Men hvis du er ute etter å skaffe deg et kult og noenlunde nyttig spillmemorabilia, har Nintendo noe for deg.

Den andre utgaven av Controller Button Collection er nå tilgjengelig i Nintendos gacha-maskiner, og i likhet med den første utgaven, som ga kjøpere tilgang til kontrollerbiter fra Famicom- og NES-systemene som fungerte som nøkkelringer, kan du nå få biter av en GameCube-, Super Famicom- og Nintendo 64-kontroller.

Og det beste av alt? Det er at disse nøkkelringene til og med kan brukes til å reparere kontrollerne dine om nødvendig, ettersom samlere har funnet ut at ting som styrespaker og ansiktsknapper fungerer med deres egne kontrollere når de er demontert og festet til hjemmetilbehøret ditt.

