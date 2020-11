Nye og kommende indiespill verdt å sjekke ut

Du ser på Annonser

Vi har gjentakende ganger fått høre fra brukere rundt omkring i verden at de gjerne vil at vi skal fokusere mer direkte på indiespill, som har lett for å gå under radaren hos de fleste.

Joda, vi lager en videoserie kalt Games to Look For, men nå har vi også kjørt i gang en serie hvor vi fokuserer mer på de mindre prosjektene.

Denne videoen handler om spillene som har kommet i november og de som kommer i desember som vi mener er verdt å sjekke ut. Ta en titt på videoen øverst.