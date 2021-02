Du ser på Annonser

For nesten en måned siden måtte finnene i Housemarque altså fortelle at PlayStation 5-eksklusive Returnal hadde blitt utsatt til den 30. april, men heldigvis betyr ikke det at vi må vente lenge på mer gameplay fra det lovende spillet.

Sony har gitt oss en ny trailer fra Returnal som både viser frem flere av de ulike områdene vi får utforske gang på gang etter å ha blitt drept og noen flere indikasjoner på hva historien har på lur.