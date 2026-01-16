Nye oppdateringer om fremtidens NBA Europe: Lag, byer og finansiering

HQ

Orlando Magic slo Memphis Grizzlies til glede for de tusenvis av fansen på Uber Arena i Berlin, fans av berlinerne Franz og Moritz Wagner, 118-111. Det var en del av to internasjonale kamper i NBA-vanlig sesong: søndag 18. januar møter de igjen i London, med Grizzlies som lokalbefolkningen.

NBA-ledere brukte de internasjonale kampene til å arrangere møter om det fremtidige NBA Europe, og NBA-kommissær Adam Silver "fortsetter å være enormt begeistret for det", selv om han ikke ga noen konkret oppdatering på pressekonferansen sin torsdag.

"Vi har hatt møter med klubber som er interessert i å delta i ligaen vår. Vi har vært i samtaler med andre potensielle interessenter, inkludert medieselskaper som ønsker å dekke den, potensielle mediepartnere og tradisjonelle sponsorer som ønsker å samarbeide med oss om ligaen. Vi ser på muligheten til å utvide arena-infrastrukturen, ikke bare her i Tyskland, men på hele kontinentet, sier Silver, og legger til at de samarbeider med FIBA om dette.

Kommissæren roste også at basketball tilsynelatende er "den raskest voksende sporten akkurat nå i Tyskland", og pekte på de nylige seirene til det tyske landslaget i World Cup 2023 og EuroBasket 2025.

De potensielle lagene i NBA Europe

Mens NBA jobber for å starte den nye ligaen i oktober 2027, må de først opprette nye lag, for per nå har de fleste av de større basketballklubbene i Europa forblitt lojale mot EuroLeague, inkludert Barcelona.

Den nåværende planen er å ha en blanding av nye lag og eksisterende lag, med 12 permanente plasser og fire tilgjengelige gjennom kvalifisering, med minst ett fra følgende byer :



London (Storbritannia)



Manchester (Storbritannia)



Paris (Frankrike)



Lyon (Frankrike)



Madrid (Spania)



Barcelona (Spania)



Roma (Italia)



Milano (Italia)



München (Tyskland)



Berlin (Tyskland)



Athen (Hellas)



Tyrkia (Istanbul)



I denne ligaen vil finansieringen, i hvert fall i første omgang, komme fra medlemsklubbene i ligaen, og Silver advarer om at "i likhet med enhver oppstartsbedrift" vil deltakerne være investorene, og at det vil ta tid å få avkastning på investeringen, spesielt i byer der det skal bygges nye arenaer.

"Jeg tror at hvis vi skulle lykkes med å lansere denne nye ligaen, vil det ta en stund før det blir en levedyktig kommersiell virksomhet. Jeg tror alle deltakerne innser at dette ikke er noe for dem som har et kortsiktig perspektiv", legger Silver til.

