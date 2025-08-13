Nye oppdrag, anomalier og mer kommer til S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl i 2025

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl GSC Game World har avslørt sin kjøreplan for resten av 2025, og med i underkant av fire måneder igjen av året ser det ut til at utvikleren GSC Game World holder seg travelt opptatt.

"Vårt hovedoppdrag i nær fremtid er å oppgradere spillet til Unreal Engine 5.5.4," skriver GSC Game World i et nytt blogginnlegg. "Dette vil gi nye funksjoner og verktøy for å gjøre Zone til et enda bedre sted, men enda viktigere - å ta med de nyeste Unreal Engine 5-optimaliseringene vil føre til bedre stabilitet og ytelse."

På en stor liste i et bilde under denne uttalelsen ser vi også mange flere planlagte funksjoner, inkludert nattsynsenheter, kikkert, livskvalitetsforbedringer som NPC-kampoppdateringer og en balanse til mutanter, og nye anomalier, oppdrag, samt værscenarier for å avslutte det hele.

Det høres mye ut, og GSC Game World innrømmet at fokuset på den nye versjonen av Unreal Engine 5 kan bety at timingen av de andre oppdateringene blir rystet. Men teamet håper fortsatt å få alt dette ut for Stalkers før året er omme.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Stalkers er ute nå på PC og Xbox Series X/S. En PS5-versjon er satt til å bli utgitt senere i år.