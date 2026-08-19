Nye opptak fra det avlyste Star Wars-spillet dukker opp på nettet

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Det ser ut til at vi for tiden opplever en renessanse for Star Wars-videospill. Bare i løpet av de neste par månedene vil vi se Star Wars ta for seg strategisk kamp i XCOM-stil i Star Wars Zero Company, og gi oss et actionfylt racingeventyr i Star Wars: Galactic Racer. Det er alltid potensial for nye historier i en galakse langt, langt borte, men ikke alle får se dagens lys.

«Star Wars: Magellan» er et slikt eksempel. Utviklingen startet opprinnelig tidlig i 2021, men spillet forble uannonsert helt til MP1st først rapporterte om det denne uken. Det var ment å være et action-RPG fra det Zynga-eide studioet Echtra, som ble lagt ned i juni 2025. Det er ikke bekreftet at «Magellan» var den endelige tittelen, men det var det siste kodenavnet som ble brukt før prosjektet og studioet ble lagt ned, og det ble brukt i noe av markedsføringsmaterialet.

Spillmekanikken ser ut til å ha vært en blanding av tredjepersons skyting og nærkamp, der du kunne spille som en mandalorianer og en jedi. Spillet ville ha hatt et «shoot & loot»-fokus, der spillerne skulle ta opp kampen mot stormtroopere, droider og mer med sine blastere, lyssabler og evner. Visuelt ser det også litt ut som «Star Wars: Hunters», med en mer tegneserieaktig stil.

I tillegg til å bare skyte seg vei gjennom grupper av fiender, gikk spillet dypere inn i RPG-elementet ved å la spillerne knytte bånd med NPC-er. Selv om noe av dette kan høres flott ut på papiret, vil vi aldri få vite hvordan det ville ha vært å spille hvis Echtra hadde fått sjansen til å fullføre Star Wars: Magellan.