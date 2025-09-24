Gamereactor

  •   Norsk

Gamereactor
nyheter
Alan Wake 2

PlayStation Plus byr på Alan Wake 2, Goat Simulator 3 og mer i oktober

Sony kunngjør nye PS Plus-spill for PS Plus Essential, Extra og Premium.

HQ

Sony har kunngjort oppstillingen av PlayStation Plus-spill for oktober 2025, og i tide til Halloween vil et av de beste skrekkspillene det siste året bli tilbudt som et månedlig spill for PlayStation Plus Essential-abonnenter: Alan Wake 2.

To år etter lanseringen fikk Remedys mesterverk dessverre aldri det salget det fortjente ved lanseringen, men har fortsatt å selge godt i månedene som har fulgt, og ble til slutt en kommersiell suksess for Remedy. Nå når det et nytt publikum på PS5, ettersom det er inkludert i de månedlige spillene for oktober 2025, for alle abonnenter på PS Plus Essential, Extra og Premium.

Sony kunngjorde også de andre PS Plus-spillene for oktober 2025: Cocoon og Goat Simulator 3. Alle tre blir tilgjengelige fra og med 7. oktober.

Alan Wake 2

Og for spillkatalogen for PS Plus Extra/Premium-abonnenter vil The Last of Us: Part II bli lagt til fredag 26. september, som en del av feiringen av The Last of Us-dagen.

Snart kommer Tekken 3, Soul Calibur III og Tomb Raider Anniversary til å bli lagt til i klassikerkatalogen, kun for PS Plus Premium.

Alan Wake 2

