Nye Pokémon Scarlet- og Violet-ånder har blitt lagt til i Pokémon-universet. Super Smash Bros. Ultimate

I sitt siste Spirit Board-arrangement har Super Smash Bros. Ultimate lagt til sju nye ånder fra Pokémon Scarlet og Violet. Det fem dager lange eventet går av stabelen 9.-14. februar og vil introdusere noen av Gen 9s mest ikoniske skapninger til den langvarige brawleren.

Disse sju åndene inkluderer de paldeanske starterne Sprigatito, Fuecoco og Quaxly, de legendariske Paradox Pokémon Koraidon og Miraidon, samt Ogerpon og Terapagos fra The Hidden Treasure of Area Zero DLC.

Arrangementet er det tredje av fire Spirit Board-arrangementer som er planlagt for 2024. Med tittelen Fresh New Faces! Årets første Spirit Board-arrangement inkluderte ånder fra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 og Pikmin 4. Det andre arrangementet med tittelen Sentinels, Gods, and Baseball inneholdt ånder fra WBSC eBaseball: Power Pros, 13 Sentinels: Aegis Rim og Hades.