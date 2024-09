Nye Pokémon Scarlet og Violet Tera Raid for å få en Incineroar med en Imbatibility Emblem

HQ

Selv om det har gått nesten to år siden utgivelsen, er Pokémon Scarlet og Violet fortsatt den nåværende tittelen i Nintendos franchise for å samle og kjempe mot skapninger. Det betyr at Game Freak har fortsatt å levere nye arrangementer og Tera Raids til eventyrere som fortsatt streifer rundt i Paldea. Og selv om det er en stund siden vi har vært der, kan det være på tide å gå tilbake for en siste Pokémon-fangst.

Et nytt svart (7-stjerners) Tera Raid har nettopp blitt annonsert for en Incineroar med Imbatibility Emblem. Denne Pokémonen vil dukke opp på nivå 100 og The Mightiest Mark, og vil bare være tilgjengelig fra 6.-8. september og 13.-15. september. Incineroar som er en del av denne hendelsen har en Sinister Tera Type og kan bare fanges en gang per spill, så lykke til.