Nye regler i Kina for å forby AI-følgesvenner for mindreårige

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Nye regler som er innført i Kina skal hindre teknologiselskaper i å tilby AI-partnere til mindreårige, i håp om å fremme flere virkelige relasjoner og mindre avhengighet av virtuelle ledsagere. De nye lovene vil også begrense AI-relasjoner i større skala.

Ifølge ABC News Australia krever disse reglene at plattformene begrenser bruken av chatbots og hindrer at chatbots fremmer følelsesmessig avhengighet. De er også pålagt å gripe inn dersom en bruker viser tegn på emosjonell nød. Ifølge AI-politikkekspert Matt Sheehan fra tenketanken Carnegie Endowment for International Peace vil disse nye lovene forhåpentligvis få kinesiske borgere til å engasjere seg mer i den virkelige verden.

«Deres største bekymring er at disse AI-følgesvennene, AI-chatbots som folk knytter følelsesmessige bånd til, vil få alle slags potensielt negative samfunnsmessige konsekvenser, og at folk vil bli avhengige av dem,» sa Sheehan.

Millioner av brukere av sosiale medier har protestert mot lovene, ettersom de står i fare for å miste sine følgesvenner. Brukere som har skapt venner, AI-boter av avdøde slektninger eller følelsesmessige partnere, sier at de har mistet viktige støttepilarer i livet sitt. De fleste mener ikke at disse AI-forholdene går på bekostning av menneskelig samhandling, men Kinas regjering er tydeligvis uenig.