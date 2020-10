Nye Resident Evil-filmer vil ligne mer på spillene

Du ser på Annonser

Vi visste allerede at Netflix jobber med minst to Resident Evil-filmer, men de er ikke de eneste som jobber med slike prosjekter.

Capcom og Constantin Film kan nemlig fortelle at de har gått sammen igjen for å reboote Resident Evil-franchisens film-univers, og at det er 47 Meters Down-regissøren og forfatteren Johannes Roberts som skal stå for historien denne gangen. Roberts selv sier at han vil være mer tro til de to første spillene i serien enn det Paul W.S. Anderson og Milla Jovovich var ved å ha en litt mer realistisk og skrekk-fokusert opplevelse. Derfor går turen tilbake til 1998-utgavene av Raccoon City og Spencer-familiens herregård, hvor Kaya Scodelario er Claire Redfield, Robbie Amell er Chris Redfield, Hannah John-Kamen er Jill Valentine, Tom Hopper er Albert Wesker, Avan Jogia er Leon S. Kennedy og Neal McDonough er William Birkin. Om alt går som planlagt får vi se sluttresultatet allerede neste år.