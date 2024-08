Nye spillmoduser og figurer på vei til Super Monkey Ball Banana Rumble

HQ

En ny flerspillerbane ble nylig lagt til på Super Monkey Ball Banana Rumble sammen med Sonic-figurer, men det er ikke over ennå. Sega har gitt ut et veikart som viser fremtidige oppdateringer. I september kommer det en ny flerspillermodus, som vil være gratis. For alle med Sega Pass vil det også være to figurer i form av Axel og Beat, samt nye kostymer som ligner på forskjellige Sega-figurer. På slutten av året kommer den tredje oppdateringen. Det vil også komme en ny spillmodus og bane for flerspiller sammen med noen, ennå ikke navngitte, figurer.