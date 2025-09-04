Nye spillopptak dukker opp fra kansellert Prey 2

HQ

Selv om det alltid er lurt å ikke falle for sjarmen i en filmtrailer, så Prey 2 ut som om det kunne bli en virkelig game-changer for førstepersons skytespill da det ble avslørt for over 15 år siden. Å være dusørjeger i verdensrommet, spore opp slimete romvesener og sprenge dem med futuristiske våpen hørtes ut som en fantastisk tid, og det så også slik ut.

Men i 2014 ble spillet lagt på hylla etter mange års stillhet, og vil aldri se dagens lys. Det dukker imidlertid fortsatt opp glemt gameplay, noe som bevises av YouTube-kanalen "David Halstead, som viste frem noe nytt Prey 2 gameplay. Den YouTube-videoen ble slettet, men gameplayet ble fanget av Vinícius Medeiros over på Twitter / X.

Spekulasjoner peker på at den originale videoen kommer fra en ZeniMax-ansatt som nylig ble permittert, men vi kan ikke bekrefte om det er sant eller ikke. Spillingen viser litt FPS-kamp fra Prey 2, som ikke vil se banebrytende ut i forhold til moderne standarder, men vil få de som husker traileren til å sørge over tapet av Prey-oppfølgeren igjen.