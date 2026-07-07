Nye tall viser en økning i bestanden av Vest-Afrikas mest truede rovdyr

HQ

Den vestafrikanske leoparden er dessverre kritisk truet, og det anslås at det kun er 354 individer igjen i hele Vest-Afrika. For å gjøre saken verre lever de i et farlig område plaget av væpnede grupper, krypskyttere og tap av leveområder. Til tross for dette rapporteres det nå at tidevannet endelig ser ut til å snu litt til dyrenes fordel.

Mongabay melder at langvarige tiltak for å bekjempe krypskyting, overvåking og økonomisk støtte til lokalsamfunnene har gjort leopardene til verdifulle ressurser. Alt dette til sammen har nå ført til en økning i antall leoparder fra 0,62 til 2,08 individer per 100 km² de siste årene. Selv om dette tallet fortsatt er lavt, indikerer det den gjenoppbyggingen arten trenger og viser at langsiktige tiltak som involverer lokale myndigheter er den riktige veien videre.