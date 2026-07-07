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Verdensnyheter

Nye tall viser en økning i bestanden av Vest-Afrikas mest truede rovdyr

Det er ikke en stor økning, men et klart tegn på at den langsiktige innsatsen har gitt resultater.

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Den vestafrikanske leoparden er dessverre kritisk truet, og det anslås at det kun er 354 individer igjen i hele Vest-Afrika. For å gjøre saken verre lever de i et farlig område plaget av væpnede grupper, krypskyttere og tap av leveområder. Til tross for dette rapporteres det nå at tidevannet endelig ser ut til å snu litt til dyrenes fordel.

Mongabay melder at langvarige tiltak for å bekjempe krypskyting, overvåking og økonomisk støtte til lokalsamfunnene har gjort leopardene til verdifulle ressurser. Alt dette til sammen har nå ført til en økning i antall leoparder fra 0,62 til 2,08 individer per 100 km² de siste årene. Selv om dette tallet fortsatt er lavt, indikerer det den gjenoppbyggingen arten trenger og viser at langsiktige tiltak som involverer lokale myndigheter er den riktige veien videre.

Nye tall viser en økning i bestanden av Vest-Afrikas mest truede rovdyr

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