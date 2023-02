Nye The Lord of the Rings filmer kommer

HQ

Med det økende antallet The Lord of the Rings innhold som har blitt utgitt de siste årene i spill- og TV-rommet, visste vi alle at noe som dagens nyheter var på vei på et tidspunkt.

Fordi Variety har rapportert at produksjonsselskapet under en Warner Bros. Discovery inntjeningssamtale kunngjorde at det har inngått en avtale med Middle-Earth Enterprises om å lage "flere" nye The Lord of the Rings filmer.

Prosjektene vil bli ledet av New Line Cinema, og når det gjelder hva de vil være basert på, er alt vi blir fortalt at dette vil være ytterligere tilpasninger av verkene til J.R.R. Tolkien.

Når det gjelder finere detaljer som utgivelsesdatoer, casting, plot, regissører og så videre, har ingenting av dette blitt taklet ennå, noe som betyr at vi bare må holde pusten og vente på mer informasjon om filmene.

Det som imidlertid har blitt lagt til er at Peter Jackson og de som var involvert i de prisbelønte blockbusters som ankom tidlig på 2000-tallet, blir holdt i løkken "hvert trinn på veien."